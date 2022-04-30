Час споглядання сакур: Кременчук потонув у білосніжному та рожевому цвітінні

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 400

Споглядання цвіту сакури вважається цілком поважним приводом для того, щоб піти раніше з роботи :)

Кременчужани, встигніть насолодитися п'янким ароматом японської вишні та зробити селфі. У сквері ім.Олега Бабаєва вже розквітли алеї сакур.

Алею з сакур можна побачити біля палацу культури КрАЗ...

Фото алеї сакур від читача Олексія

... а також біля палацу культури Нафтохімік. На Молодіжному алею з сакур називають алеєю кохання.

Алея сакур на Молодіжному, фото з соцмереж

Традиції милування квітучою сакурою з'явилася в Японії ще в VII столітті. У витончених квітах японської вишні бачили метафору всього життя: її непостійність, ефемерність і швидкоплинність. Це й було початком ханами.

Щороку до свята японці ретельно готуються. У призначену годину друзі, родичі або колеги збираються в певному місці, розстеляють килимок і влаштовують пікнік.

У сквері ім.Олега Бабаєва не рекомендуємо влаштовувати пікнік, адже там є попереджувальні таблички, які закликають не сидіти на траві. Але зробити селфі всією родиною на фоні сакури можна, якщо робити це так, щоб не зашкодити дереву.

До речі, ханами вважається цілком поважним приводом для того, щоб піти раніше з роботи, зібратися з друзями і насолодитися бесідою, спогляданням квітів, завести нові знайомства.