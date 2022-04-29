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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Через знищення Кременчуцького НПЗ в Україні виник дефіцит пального на АЗС

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 470

 

Уряд обіцяє вирішити проблему протягом 7 днів, але анонсує «незначний ріст цін»

Дефіцит пального, який виник в Україні, у найближчі 7 днів обіцяють ліквідувати. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Через удари російської армії по паливній структурі України в останні три тижні в окремих регіонах нашої країни утворився тимчасовий дефіцит пального на АЗС. Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз зі значними запасами.

Мета країни-агресора рф — зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального. Але не вийде.

Сьогодні уряд прийняв зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС.

Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби розв’язати цю проблему. Оператори ринку мають законтрактовані обсяги пального на території Західної Європи. Найближчим часом вирішиться питання їхнього завезення на територію України. Це призведе до незначного росту цін.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ВВС

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Теги: НПЗ пальне АЗС дефіцит
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