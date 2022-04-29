Як у Кременчуці евакуювали поранених людей з НПЗ після ракетних ударів

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З'явилося відео , як патрульна поліція разом з рятувальниками, територіальною обороною та працівниками швидкої медичної допомоги на Великдень провели наднебезпечну евакуацію працівників Кременчуцької ТЕЦ.

Вечір 24 квітня став важким для Полтавщини за весь час повномасштабного російського вторгнення. 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Для ліквідації наслідків задіяли всі спеціальні служби міста, які доклали максимум зусиль для порятунку життів.

Патрульна поліція звернулася до всіх, хто працював на місці ракетного обстрілу: