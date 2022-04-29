Як у Кременчуці евакуювали поранених людей з НПЗ після ракетних ударів

Патрульна поліція Кременчука опублікувала відео
З'явилося відео, як патрульна поліція разом з рятувальниками, територіальною обороною та працівниками швидкої медичної допомоги на Великдень провели наднебезпечну евакуацію працівників Кременчуцької ТЕЦ.
Вечір 24 квітня став важким для Полтавщини за весь час повномасштабного російського вторгнення. 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Для ліквідації наслідків задіяли всі спеціальні служби міста, які доклали максимум зусиль для порятунку життів.
Патрульна поліція звернулася до всіх, хто працював на місці ракетного обстрілу:
Ми хочемо подякувати територіальній обороні за те, що першими прибули на місце події і відразу почали допомагати тим, хто цього потребував.
Працівникам «швидкої» дякуємо за кваліфіковану допомогу та за те, що, ризикуючи своїм життям, рятуєте його іншим.
Державній службі надзвичайних ситуацій — за те, що не одну годину вистояли проти вогню і змогли подолати його.
Схиляємо голови перед мужністю цих дивовижних людей, які точно знають ціну людського життя і нерідко виривають постраждалих із смертельних пасток.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер