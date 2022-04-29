Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Як у Кременчуці евакуювали поранених людей з НПЗ після ракетних ударів

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 480

Патрульна поліція Кременчука опублікувала відео

З'явилося відео, як патрульна поліція разом з рятувальниками, територіальною обороною та працівниками швидкої медичної допомоги на Великдень провели наднебезпечну евакуацію працівників Кременчуцької ТЕЦ.

Вечір 24 квітня став важким для Полтавщини за весь час повномасштабного російського вторгнення. 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Для ліквідації наслідків задіяли всі спеціальні служби міста, які доклали максимум зусиль для порятунку життів.

Патрульна поліція звернулася до всіх, хто працював на місці ракетного обстрілу:

Ми хочемо подякувати територіальній обороні за те, що першими прибули на місце події і відразу почали допомагати тим, хто цього потребував.

Працівникам «швидкої» дякуємо за кваліфіковану допомогу та за те, що, ризикуючи своїм життям, рятуєте його іншим.

Державній службі надзвичайних ситуацій — за те, що не одну годину вистояли проти вогню і змогли подолати його.

Схиляємо голови перед мужністю цих дивовижних людей, які точно знають ціну людського життя і нерідко виривають постраждалих із смертельних пасток.

4
Автор: Катерина Турубара

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: НПЗ евакуація поранені ракети Кременчуцька ТЕЦ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх