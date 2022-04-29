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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

росія лякає населення Молдови загрозою з боку України

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 74

 

Ситуація на фронті станом на 18.00 29 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 29 квітня. Триває 65 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Проводилася перевірка готовності авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони республіки білорусь.

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах нашої держави з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник, утримуючи відповідний комплект військ, намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності.

У подальшому не виключається здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є ймовірність обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України.

Для перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ.

На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилене додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу «Азовсталь», а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, щоб знищити об’єкти цивільної інфраструктури та порушити систему логістичного забезпечення наших військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА «Орлан-10». Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку.

На Південнобузькому та Бессарабському напрямках противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, вдосконалює інженерне обладнання позицій.

У рамках нарощення системи матеріально-технічного забезпечення військ окупанти розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.

У придністровському регіоні республіки Молдова російська федерація продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України. Зокрема поширюються повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.

Захисники України тримають визначені оборонні рубежі, знищують ворога, продовжують просуватися вглиб захопленої окупантами території і звільняти населені пункти.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна Росія Молдова
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