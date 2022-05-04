Малецький закликав кременчужан утриматись від поїздок на власних авто

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 2 092

Міський голова Кременчука Віталій Малецький звернувся до містян з проханням від поїздок на власних автомобілях через дефіцит пального в країні. Натомість закликав користуватись комунальним транспортом, особливо - тролейбусами.

«Я звертаюся до кременчужан з проханням утримуватися від використання особистих автівок. Наше місто має великий парк комунального транспорту. Тролейбусні та автобусні маршрути дають можливість дістатися до різних мікрорайонів міста», - йдеться в його дописі на сторінці у Фейсбук.

Мер також зазначив, що пальне в першу чергу йде на потреби Збройних Сил та оперативні служби, що забезпечують роботу критичної інфраструктури.

Зазначимо,що вартість проїзду в комунальних автобусах та тролейбусах складає 8 гривень, у маршрутках - 10 гривень.

На АЗС Кременчука паливо продається в обмеженій кількості, з перебоями.

Нагадаємо, 24 квітня, у Великдень, російські війська ракетами вдруге влучили у Кременчуцький нафтопереробний завод. Його інфраструктура повністю знищена, в Україні виник дефіцит пального.