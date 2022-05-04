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Кременчужан кличуть на прибирання у лісі

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 461

 Збиратимуть сміття уздовж вул. Чумацький шлях, на території регіонального ландшафтного парку

Кременчужан та вимушених переселенців запрошують на традиційне прибирання у прибережній лісосмузі, в районі вул. Чумацький шлях на Правобережжі. Про це йдеться в оголошенні на сторінці  «Чистий ліс».

«Ми - мешканці багатоповерхівок на вулиці Чумацький шлях, влаштовуємо весняне прибирання останні кілька років. Отож, цього разу всіх запрошуємо єднатися бодай на годинку чи дві, щоби прибрати сміття та помилуватися природою і послухати птахів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказана територія закріплена за регіональним ландшафтним парком «Кременчуцькі плавні» (який також долучиться до прибирання - ред.), та ініціатори – прості тутешні жителі. Щодня тут  гуляють містяни і займаються спортсмени. У воєнний час у цій екологічній зоні відпочивають і вимушені переселенці, зокрема, харків’яни, які подекуди почали самостійно прибирати парк.

Збір: субота, 7 травня, 10.00 на старому футбольному полі навпроти будинку №7 на вул. Чумацький шлях

Нагадаємо, цього ж дня, 7 травня, на правобережжі небайдужі містяни влаштовують ще один суботник. Запрошують влаштувати прибирання на Демурівці, що на Раківці. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Сторінка Чистий ліс у ФБ

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Теги: Крюків толока чистий ліс кременчуцькі плавні
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