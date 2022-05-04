У Кременчуці діти бігтимуть «Мирний забіг»

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 160

8 травня діти секції з триатлону Кременчука пробіжать «Мирний забіг» 5 км в одноіменному парку на призи KremenStyle. Про це повідомив кременчуцький спортсмен Сергій Кірчик.

- Забіг заради миру в Україні, - йдеться у повідомленні.

Забіг розпочнеться 8 травня у парку Миру о 9.00.