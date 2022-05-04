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З'явився сайт із зворотнім відліком для Кримського мосту

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 1 018

 Нібито залишилось 4 дні


З'явився сайт із зворотнім відліком для Кримського мосту. На даний час він становить 4 дні 17 годин. «Росіяни, які переїхали до Криму після його окупації у 2014 році, маєте ще час покинути територію суверенної держави Україна!» - сказано на сайті.

 

Нагадаємо, 21 квітня 2022 року секретар РНБО заявив, що  Збройні сили України вдарять по Кримському мосту, який Росія використовує для підвезення підкріплення армії, щойно з'явиться можливість. 

«Дивіться, якби ми мали можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо», – сказав Данілов.

Зазначимо, що Кримський міст через Керченську  протоку сполучає окупований росією Крим і Краснодарський край рф. Його відкрили у травні 2018 року. Україна подала позов до міжнародного арбітражу у зв'язку із незаконним будівництвом Керченського мосту.

Захоплені території на півдні України рашисти планують приєднати до окупованого ними Криму

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Вікіпедія, скрін з сайту

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Теги: війна Крим Кримський міст Керченська протока Олексій Данілов
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