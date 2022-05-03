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Захоплені території на півдні України рашисти планують приєднати до окупованого ними Криму

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 225

 

Вони навіть розробляють план інтеграції захоплених територій до російського економічного простору

Окупанти тягнуть захоплені українські території до рф та розглядають можливість їх включення до складу тимчасово окупованого Криму з подальшою їх інтеграцією в російський економічний простір. Про розробку відповідного плану з терміном виконання до 2030 року 1 травня заявив радник так званого «глави» Криму з інформаційної політики Олег Крючков.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

Одночасно з цим російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення захоплених територій півдня України в остаточному встановленні контролю над зайнятими ними територіями.

Так 1 травня у Генічеську призначений окупантами «голова міськради» Андрій Клочко намагався організувати урочисте підняття прапору рф - городяни проігнорували рашистське «свято».

- Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові «атрибути» входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами.

На замовлених штампах і печатках міститься напис: «россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация».

Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону, - повідомляють у ГУР Міноборони.

Наразі в Маріуполі окупанти проводять «велике прибирання» - росіяни шукають тіла вбитих та померлих містян. Для їх знищення в Маріуполі з 15 квітня працює три мобільних крематорія.

- Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої «спеціальної воєнної операції» визначено до вересня 2022 року, - повідомляє українська військова розвідка.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна розвідка Міноборони російські окупанти Крим
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