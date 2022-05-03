У День пам’яті, 8 травня, в Кременчуці вшанують загиблих у російсько-українській війні

8-го травня, у День пам’яті та примирення, міська влада у Кременчуці проведе заходи щодо вшанування загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах. 9 травня жодних заходів не буде – це звичайний робочий день. Про такі плани повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.

- О 9.00 покладемо квіти до Меморіалу «Вічно живим», а потім до пам’ятників та братських могил. Закінчемо вшанування на Алеї героїв на Свіштовському кладовищі, де поховані наші герої-захисники.

9 травня у Кременчуці – робочий день. Жодні заходи проводитися не будуть.

Слава Україні! Героям слава!, - про це громаді Кременчука повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці.