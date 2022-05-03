Ворог 12 разів атакував на Донецькому напрямку – знищено 400 окупантів, 14 танків та 48 ББМ

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У Генштабі ЗСУ відмічають, що найбільші втрати рашисти понесли на Ізюмському напрямку

Війна в Україні триває вже 69 добу. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні. У Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти найбільш активно наступають на Донецькому напрямку. Ворог намагається встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також просунутись у напрямку до Лимана та Слов'янська.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:

особового складу ‒ понад 24 200 (+400) осіб,

танків ‒ 1062 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,

артилерійських систем – 475 (+16) од,

РСЗВ ‒ 162 (+10) од,

засоби ППО ‒ 80 од,

літаків – 194 од,

гелікоптерів – 155 од,

автомобільної техніки та цистерн з ПММ ‒ 1843 (+19) од,

кораблі /катери ‒ 10 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 291 (+20) од,

спеціальної техніки – 38,

пускові установки ПТКР – 4,

крилаті ракети – 84.