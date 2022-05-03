Ворог 12 разів атакував на Донецькому напрямку – знищено 400 окупантів, 14 танків та 48 ББМ

Війна в Україні триває вже 69 добу. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні. У Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти найбільш активно наступають на Донецькому напрямку. Ворог намагається встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також просунутись у напрямку до Лимана та Слов'янська.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:
особового складу ‒ понад 24 200 (+400) осіб,
танків ‒ 1062 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
артилерійських систем – 475 (+16) од,
РСЗВ ‒ 162 (+10) од,
засоби ППО ‒ 80 од,
літаків – 194 од,
гелікоптерів – 155 од,
автомобільної техніки та цистерн з ПММ ‒ 1843 (+19) од,
кораблі /катери ‒ 10 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 291 (+20) од,
спеціальної техніки – 38,
пускові установки ПТКР – 4,
крилаті ракети – 84.
- Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер