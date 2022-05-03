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Кременчук, Благодійність, Путін проти українського народу

Продовольчими наборами забезпечать усіх переселенців Кременчуцького району та Полтавщини

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 236

  

Сьогодні новий пункт видачі гуманітарної допомоги відкрили в Семенівці, завтра відкриють у Козельщині

У Кременчуцькому районі продовжують видавати гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям у рамках президентської кампанії допомоги людям, що постраждали від війни. Продовольчими наборами обіцяють забезпечити усіх ВПО, які зареєстровані в територіальних громадах району після 24 лютого.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він нагадав, що першими у районі на минулому тижні відкрились пункти видачі гуманітарної допомоги у містах, яки прийняли найбільше вимушених переселенців - в Кременчуці та Горішніх Плавнях. За минулі дні із 25389 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що зареєстровані у цих двох громадах, продуктові набори отримали 18034 переселенця. Їх видача продовжується.

Вчора на території району відкрились ще два пункти видачі – в Омельницькій та Оболонській територіальних громадах.

В Омельнику із 292 переселенців гуманітарну допомогу отримали усі, в Оболоні – із 581 ВОП продуктові набори вчора отримали 340. Їх видача продовжується.

Сьогодні в смт Семенівка відкрили новий пункт видачі гуманітарної допомоги для тих переселенців, що зареєструвалися у Семенівській СТГ. Після брифінгу Олег Лєднік виїхав туди, щоб особисто перевірити організацію видачі продовольчих наборів.

Він повідомив, що на завтра заплановане відкриття пункту видачі допомоги для ВПО у Козельщині.

- Продуктовими наборами за президентською програмою найближчими днями забезпечать усіх переселенців, що проживають на Полтавщині та в усіх територіальних громадах нашого району. А їх наразі понад 39 тисяч. Тож хвилюватись не треба, - запевнив Олег Лєднік.

Нагадаємо, програма Президента щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії, раніше реалізовувалась лише у тих регіонах, де велись бойові дії. Полтавщина стала першим тиловим регіоном, у якому за цією програмою почали надавати допомогу ВПО.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що два тижні тому в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині. Він щоденно інформує про хід виконання цієї програми та адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПО на Полтавщині.

- Підтримуємо наших! Держава дбає про своїх людей! Тільки за вчора у 5 громадах області – Великобагачанській, Оболонській, Омельницькій, Оржицькій та Ромоданівській – Полтавською ОВА було роздано 3,3 тисячі продуктових наборів. Працюємо далі, - написав Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі сьогодні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА

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Теги: війна переселенці Полтавщина Кременчуцький район ВПО допомога
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