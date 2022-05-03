У Козельщині поліцейські вилучили у порушника комендантської години ручну гранату

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Якщо експертиза підтвердить, що вилучений предмет є зброєю, то порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі

На одній із вулиць смт Козельщина інспектори сектору поліцейської діяльності №1 Кременчуцького районного управління під час комендантської години зупинили чоловіка, у якого виявили предмет, схожий на гранату РГД-5, та запал до неї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- У процесі з’ясування причини порушення правових обмежень режиму воєнного стану правоохоронці виявили у 43-річного місцевого жителя предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Вилучену гранату направлено на експертне дослідження. Слідчими, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Тривають слідчі дії, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.