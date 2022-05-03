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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Козельщині поліцейські вилучили у порушника комендантської години ручну гранату

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 109

 

Якщо експертиза підтвердить, що вилучений предмет є зброєю, то порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі

На одній із вулиць смт Козельщина інспектори сектору поліцейської діяльності №1 Кременчуцького районного управління під час комендантської години зупинили чоловіка, у якого виявили предмет, схожий на гранату РГД-5, та запал до неї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції. 

- У процесі з’ясування причини порушення правових обмежень режиму воєнного стану правоохоронці виявили у 43-річного місцевого жителя предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Вилучену гранату направлено на експертне дослідження. Слідчими, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури,  за даним фактом внесені відомості до Єдиного  реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Тривають слідчі дії, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

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Теги: поліція Полтавщини Козельщина граната комендантська година
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