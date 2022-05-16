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Цьогоріч  ветерани отримають щорічну грошову допомогу у червні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 267

 В уряді визначили порядок та розміри виплати щорічної допомоги 16,3 тисячам осіб

Цього року ветерани війни і жертви нацистських переслідувань отримають грошову допомогу у червні, повідомляє Полтавська ОВА із посиланням на управління пенсійного фонду області. 

Виплати здійснюватимуть згідно з урядовою від 7 травня 2022 р. № 540, яка визначила порядок та розміри виплати.

Так, за попередніми підрахунками, станом на 5 травня в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області перебувало на обліку майже 16,3 тис. осіб, які одержують соціальні гарантії.

Рішенням уряду передбачено, що розміри допомоги будуть не меншими, ніж у 2021 році. Отже, особам з інвалідністю внаслідок війни виплатять такі суми:

  - І групи - 4 421 грн (230 осіб в області);

  - ІІ групи -3 906 грн (4945 осіб в області);

  - ІІІ групи -3 391 грн (832 особи в області).

 Учасники бойових дій і особи, що до них прирівняні (таких осіб 5,2 тисячі) - одержать додатково до пенсії допомогу у розмірі 1491 гривні.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (таких осіб на Полтавщині ,-  понад 1300) - одержать у якості щорічної одноразової виплати 4 421 грн.

Членам сімей загиблих і померлих (це доволі широкий перелік осіб) осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни і бойових дій виплатять цього року по 966 грн.

Пенсіонери названих категорій одержать щорічну допомогу разом з пенсією у червні -  перерахують кошти на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через поштові відділення зв’язку за місцем фактичного проживання.

Зазначається, що ветеранам, які проходять військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях, а також особам, які не є військовослужбовцями, виплати, як і раніше, будуть проводити підрозділи з питань соціального захисту населення.

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: соціальний захист пенсії виплати Пенсійний фонд
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