На Полтавщині розшукують підозрюваного у крадіжках

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 0

Віктор Король переховується від правоохоронців з 2015 року

Лубенський районний відділ поліції розшукує Короля Віктора Васильовича, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 ККУ (повторність та вчинення крадіжки за попередньою змовою групою осіб) та переховується від органів досудового розслідування з квітня 2015 року.

Підозрюваному - 47 років, він мешканець Вінниччини. Зріст - 170-175 см, середньої статури, волосся темне, коротке, веде бродячий спосіб життя, зловживає спиртними напоями.

Якщо вам відома інформація про місце перебування підозрюваного, прохання повідомити до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76 або 102.