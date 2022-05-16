Полтавщина за 4 місяці перевиконала бюджет

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 88

Полтавська область протягом перших чотирьох місяців перевиконала бюджет. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, наразі місцеві бюджети виконали показники на 103% – це 5,45 млрд гривень надходжень (на 665 млн грн більше, ніж торік).

Обласний бюджет виконаний на 119%, що на 195 млн більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, бюджет Полтавщини на 2022 рік складає 5,3 млрд гривень.

Раніше повідомлялось, що через вторгнення російської армії у 2022 році ВВП в Україні скоротився більш ніж на 40 відсотків. З даними голови Міністерства фінансів, якщо війна затягнеться, влада буде змушена скорочувати бюджетні витрати, у тому числі й захищені - зарплати, пенсії та соціальні виплати.