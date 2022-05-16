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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина за 4 місяці перевиконала бюджет

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 88

 Наразі показники місцевих бюджетів виконані на 103 %, обласного бюджету - на 119 %

Полтавська область протягом перших чотирьох місяців перевиконала бюджет. Як повідомив начальник  Полтавської ОВА Дмитро Лунін, наразі місцеві бюджети виконали показники на 103% – це 5,45 млрд гривень надходжень (на 665 млн грн більше, ніж торік).

Обласний бюджет виконаний на 119%, що на 195 млн більше,  ніж минулого року.

Нагадаємо, бюджет Полтавщини на 2022 рік складає 5,3 млрд гривень.

Раніше повідомлялось, що через вторгнення російської армії у 2022 році ВВП в Україні скоротився більш ніж на 40 відсотків. З даними голови Міністерства фінансів, якщо  війна затягнеться, влада буде змушена скорочувати бюджетні витрати, у тому числі й захищені - зарплати, пенсії та соціальні виплати.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: бюджет
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