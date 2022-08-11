Як зросла середня зарплата лікарів

Від початку поточного року середня заробітна плата лікарів зросла на понад 30%. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Торік розмір середньої зарплати лікарів становив 18 170 грн, наразі ж це 24 150 грн. Зросла також середня зарплата медичних сестер – з 13 800 до 16 010 грн.
Найвищі заробітні плати отримають лікарі на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині (понад 26 тис. грн), а медичні сестри – у Донецькій, Миколаївській, Полтавській областях та місті Київ (16-18 тис. грн).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер