Як зросла середня зарплата лікарів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 196

Медсесетри також отримують більше

Від початку поточного року середня заробітна плата лікарів зросла на понад 30%. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Торік розмір середньої зарплати лікарів становив 18 170 грн, наразі ж це 24 150 грн. Зросла також середня зарплата медичних сестер – з 13 800 до 16 010 грн.

Найвищі заробітні плати отримають лікарі на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині (понад 26 тис. грн), а медичні сестри – у Донецькій, Миколаївській, Полтавській областях та місті Київ (16-18 тис. грн).

- Медичні заклади, які не спроможні власним коштом виплачувати гідну зарплату медичним працівникам, отримують дофінансування від МОЗ, - повідомив Олексій Яременко, заступник Міністра охорони здоров’я.