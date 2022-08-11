У Кременчуці свідомі громадяни допомогли патрульним зловити п'янючого водія

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 300

Алкоголь в організмі чоловіка у 17 разів перевищував допустиму норму

У Кременчуці свідомі громадяни допомогли патрульним зловити нетверезого водія. Про це інформує патрульна поліція нашого міста.

Учора, 10 серпня, близько 18.00 охоронці порядку отримали повідомлення про те, що керманич автомобіля ЗАЗ порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуваючи у нетверезому стані.

Під час спілкування з 43-річним чоловіком інспектори запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 3,42‰, що у 17 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.