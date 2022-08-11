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Кременчужанин пропонував людям фейкову евакуацію із зони бойових дій

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 165

 

Відкрили кримінальне провадження

23-річний кременчужанин у BlaBlaCar пропонував громадянам перевезти їх із зони бойових дій до кордону, просив внести передоплату, а отримавши кошти на картку, зникав. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

 У травні цього року до Кременчуцького районного управління поліції звернувся 22-річний громадянин. Він повідомив, що у квітні невідомий, під приводом перевезення пасажирів, заволодів його коштами в сумі 800 гривень. Поліція розпочала розслідування.

- Працівники карного розшуку спільно зі слідчими встановили особу, причетну до шахрайських дій. Ним виявився 23-річний мешканець Кременчука. Під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили мобільний телефон та банківську картку, які використовувалися в злочинній діяльності. Наразі слідством встановлено причетність фігуранта до трьох фактів вчинення шахрайства відносно мешканців різних регіонів України, за якими йому повідомлено про підозру. Нині ми працюємо над встановленням інших осіб, які стали жертвами шахрая, - повідомив Олександр Лиманець, начальник Управління карного розшуку Головного управління поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснює розслідування за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Кременчужанину загрожує до 8 років ув’язнення.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: шахрайство
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