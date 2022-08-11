Кременчужанин пропонував людям фейкову евакуацію із зони бойових дій

23-річний кременчужанин у BlaBlaCar пропонував громадянам перевезти їх із зони бойових дій до кордону, просив внести передоплату, а отримавши кошти на картку, зникав. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
У травні цього року до Кременчуцького районного управління поліції звернувся 22-річний громадянин. Він повідомив, що у квітні невідомий, під приводом перевезення пасажирів, заволодів його коштами в сумі 800 гривень. Поліція розпочала розслідування.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснює розслідування за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Кременчужанину загрожує до 8 років ув’язнення.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер