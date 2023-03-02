На Лубенщині місцеві чоловіки організували незаконний гральний заклад

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 0

У Лубенському районі п'ятеро місцевих мешканців, віком від 21 до 38 років, організували незаконний гральний заклад у приміщенні колишнього кафе. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

У закладі надавалися послуги з азартних ігор на автоматах за гроші. Правоохоронці провели обшуки в гральному закладі та в помешканнях фігурантів й вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, відео реєстратори та грошові кошти. Злочинцям повідомили про підозру.

За даним фактом поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три та більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи), ч.2 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, вчинена особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом підозрюваним загрожує штраф від 680 000 до 850 000 гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.