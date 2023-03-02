Продавав цигарки: в Оржиці інтернет-шахрай ошукував людей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 57

В Оржиці викрили 24-річного місцевого інтернет-шахрая. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік створив групу в одному із месенджерів, де розмістив оголошення про продаж тютюнових виробів. Після чого продавав неіснуючі товари. Люди, які хотіли придбати переказували гроші на його банківську картку, після чого шахрай обіцяв відправити товар і далі не відповідав.

Наразі поліція довела причетність фігуранта до чотирьох фактів шахрайства та повідомили чоловіку про підозру.

За даним фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ч.1 та 2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.