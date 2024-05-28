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У Полтаві лікарі не надали належної допомоги волонтеру з Харкова: чоловік помер у реанімації

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 677

 

Волонтер із Харкова, який із 2022 року жив у Полтаві та займався розробкою тактичного одягу й амуніції для військових, потрапив до центральної районної лікарні із високою температурою та підозрою на апендицит. Апендицит у чоловіка не підтвердили, зате діагностували пневмонію. Проте і з нею чомусь не госпіталізували одразу, а залишили у коридорі приймального відділення. Знайомі відвезли чоловіка до іншої лікарні, де той потрапив до реанімації, але згодом помер

«В Полтаві лікарі вбили переселенця з Харкова». Таке повідомлення з’явилося на фейсбук-сторінці полтавки Олени Запорожан, власниці майстерні з виготовлення амуніції та тактичного одягу для військових.

 

Жінка ділиться історією. У 2022 році до її команди приєднався переселенець із Харкова Євген. Конструктор і майстер одягу класу люкс, чоловік займався розробкою лекал для тактичного одягу та військової амуніції.

— У суботу він попередив, що має високу температуру, що в понеділок побуде вдома, — пише Олена.

Наступного дня жінка подзвонила колезі та поцікавилася станом його здоров’я. З’ясувалося, Євгена із високою температурою та підозрою на апендицит «швидка» відвезла до Полтавської центральної районної клінічної лікарні, яка того дня була ургентною по хірургії. Апендицит у чоловіка не підтвердили, проте після рентгену діагностували пневмонію. Із заключенням лікаря чоловіку порадили звернутися до сімейного лікаря для подальшого лікування хвороби.

— Виявляємо нашого інтелігентного Женю на лавочці під приймальним відділенням з катетером у вені (катетер встановили лікарі «швидкої»), блідого від болю, ходити він не міг, — продовжує пост Олена.

На питання, чому Євгену не вкололи хоча б знеболювальне або не госпіталізували до хірургії, жінці порадили звернутися до завідувачки терапевтичного відділення.

Нижче наводимо діалог Олени, яка приїхала до лікарні, із працівницею приймального відділення районної лікарні, який вона описала у своєму пості:

— А ви не бачили? Чому ви його вигнали?
— Ми ургентні по хірургії, а у нього нічого такого не виявили.
— Ну ви ж бачите, що він не може йти? Чому ви йому хоча б знеболювальне не вкололи?
— Я можу вколоти, мені не важко, он підіть в аптеку купіть.
— Якщо ви не знайшли нічого по хірургії, чому не госпіталізували в терапію? Ви ж його тупо виставили, хоча ви зрозуміли, що людині дуже зле.
— Я вам можу порадити сходити до завідувачки терапії і попросити її.

Олена того ж дня відвезла Євгена до 2-ї міської лікарні. Там чоловіка госпіталізували у терапевтичне відділення і почали лікування. Через деякий час хворого перевели до реанімації, проте вночі 28 травня Євген помер.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» спробували отримати коментар у працівників Полтавської центральної районної лікарні, а також у директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської міської ради Сергія Котова.

У приймальному відділенні лікарні коментувати ситуацію відмовилися та порадили звернутися до головного лікаря. Заступник директора з медичної частини лікарні Олександр Волошин повідомив, що міський департамент охорони здоров'я з'ясовує усі обставини цієї події. А про діагноз померлого чи його стан він не має права нічого коментувати.

У приймальні директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської міськради повідомили, що директор департаменту Сергій Котов передав усі матеріали стосовно цієї справи у міську раду. Також наразі триває службове розслідування, тому більше ніякої інформації щодо цієї події поки надати не можуть.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: pcrl.pl.ua
Теги: Полтава районна лікарня неналежна допомога лікування смерть
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