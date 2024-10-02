Оренда квартири через OLX: у Кременчуці ошукали людину на понад 8 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 155

Слідчі мають встановити власника картки, на яку і були перераховані гроші

У Кременчуці правоохоронці розслідують справу за фактом шахрайства. За даними слідчих, невідомі ошукали чоловіка на 8 тис. 200 гривень під приводом надання квартири в оренду. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду, який оприлюднили 1 жовтня.

Вказано, що злочин стався 19 серпня. Оголошення про оренду житла розміщувалось в електронному додатку OLX.

Правоохоронці звернулись до суду щодо надання тимчасового доступу до речей і майна. Слідчі мають встановити власника картки, на яку і були перераховані гроші. Клопотання правоохоронців суд задовольнив.

Нагадаємо, 17 вересня в Кременчуці 88-річний місцевий житель став жертвою шахраїв, які обманом виманили у нього заощадження.