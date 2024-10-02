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За вересень ЗСУ знищили понад 38 тисяч російських військових — Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 68

 

Також знищено ворожий літак та 6283 одиниці військової техніки РФ

За вересень ЗСУ знищили 38 130 російських загарбників, російський літак та 6283 одиниці військової техніки РФ.

Про це 2 жовтня повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

— За вказаний час знищені, зокрема, 291 російський танк, 787 бойових броньованих машин, 1219 артилерійських систем, 28 реактивних систем залпового вогню та 23 установки протиповітряної оборони РФ, — йдеться у його дописі в Телеграм-каналі.

Російська армія також втратила за минулий місяць 1740 одиниць автомобільної техніки й 323 одиниці спецтехніки.

До того, у небі над Україною у вересні ППО збила 1815 випущених росіянами безпілотників оперативно-тактичного рівня та 56 російських ракет.

 

Загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабного вторгнення станом на 2 жовтня склали 655 560 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1130 загарбників, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Для перемоги кожен громадянин має долучитися до боротьби», — речник Полтавського обласного ТЦК 

Нагадаємо, навесні цього року Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

Він також заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів та готується влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.

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Автор: Віктор Крук
Теги: втрати окупантів командувач ЗСУ вересень Генштаб ЗСУ
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