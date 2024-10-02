«Сім’янин і щира людина». У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Осадчуком

2 жовтня у Кременчуці попрощались з 41-річним військовослужбовцем Олександром Осадчуком. Воїн мав звання солдата.
За словами військового з позивним «Лиман», Олександра призвали на службу у липні 2024 року. Військовий був стрільцем-снайпером. Загинув Олександр 20 вересня 2024 року біля села Піщане Харківської області під час виконання бойового завдання, розповідає Лиман.
Житель Кременчука Олександр Могучий товаришував з військовим з дитинства.
Востаннє чоловіки спілкувались 3-4 роки тому. Про смерть бійця Олександр дізнався від його матері. Він не знав, що його товариш дитинства пішов на війну.
Колеги воїна розповідають, що смерть Олександра стала «дуже великою втратою». Воїн захоплювався риболовлею, був сім’янином — «сім’я у нього було захопленням. Він все розказував про своїх дітей. У квартирі двоє котів, собачка. Сім’янин і щира людина», кажуть колеги.
У Олександра залишились батьки, дружина та дві доньки. Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Олександра Осадчука на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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