Михайло Коцюбинський: закоханий у сонце» — літературно-просвітницький захід відбувся в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 77

За короткий вік Михайло Коцюбинський лишив по собі різнобарвну творчу спадщину, яка піднесла українську літературу до європейського рівня. Шляхом самоосвіти та самовдосконалення він піднявся до вершин світової культури та філософської думки

Презентація «літературного портрета» «Михайло Коцюбинський: закоханий у сонце» відбулася в культурному центрі міської бібліотеки. Захід за участі дев’ятикласників школи № 2 провела бібліотекарка Лідія Ніколаєва.

«Кажуть, що письменник творить власний світ. У створеному Коцюбинським світі панує сонце. Любов та прагнення до світла, ненависть до усього темного у людській душі, пристрасні пошуки гармонії у світі хаосу та прекрасного серед потворного — ось що характеризує Коцюбинського як письменника і людину, — наголосила ведуча заходу. — Михайло Коцюбинський залишився в українській літературі неперевершеним майстром слова, тонким стилістом, першим і найкращим імпресіоністом в українській літературі. Оглядаючи його творчу спадщину із часової відстані 160 років, приходимо до висновку, що вона не втратила своєї актуальності, бо належить вічності».

Бібліотекарка підкреслила, що життєва позиція Михайла Коцюбинського — творити лише українською — була непохитною. Попри те, що за російськомовні твори письменник мав би куди більші гонорари, з обраного шляху він не відступив ані кроку. За короткий вік Михайло Коцюбинський лишив по собі різнобарвну творчу спадщину, яка піднесла українську літературу до європейського рівня. Шляхом самоосвіти та самовдосконалення він піднявся до вершин світової культури та філософської думки.

Лідія Ніколаєва розповіла, що народився Михайло Коцюбинський 17 вересня 1864 року у Вінниці в родині дрібного чиновника. Дитинство та юність майбутнього письменника минали у містечках і селах Поділля. Освіту здобував у Барській початковій школі та Шаргородському духовному училищі. Здібний учень мріяв про університет, але цій мрії не судилося здійснитися: осліпла мати та пішов з родини батько, юнакові довелося брати на свої плечі відповідальність за сім’ю, де крім нього було ще четверо дітей.

Даючи приватні уроки, він склав екстерном іспит при Вінницькому реальному училищі на народного вчителя, працював репетитором. Однак це не завадило майбутньому письменнику стати однією з найосвіченіших постатей свого часу. Він приятелював із когортою тодішньої української інтелігенції, знав дев’ять мов: три слов’янські, три романські (французьку, італійську та румунську), а окрім того ще й татарську, турецьку та ромську. Перекладав, багато подорожував і брав активну участь у соціально-політичному житті, зокрема, був од ним із ініціаторів створення осередку «Просвіти» в Чернігові. Варто зазначити, підкреслила Лідія Ніколаєва, що Михайло Коцюбинський рано почав пробувати свої сили в літературі. Брався за поезію, переклади, нариси, та швидко знайшов свою творчу ниву — художню прозу. Перші оповідання особливого успіху не мали, навпаки — авторові щиро радили покинути заняття красним письмом.

Цього не сталося: вирок критиків не спинив творчого запалу Михайла Коцюбинського. До золотого фонду української дитячої літератури увійшли його оповідання «Харитя», «Ялинка» та «Маленький грішник».Розквіт таланту Михайла Коцюбинського припав на перше десятиліття XX століття, коли з’явилися такі шедеври його творчості, як новели «Лялечка», «Цвіт яблуні», «Сміх», «Він іде», «Невідомий», «Intermezzo», «Лист», «Подарунок на іменини», «Коні невинні», «Що записано в книгу життя» та повість «Fata morgana».

«Лебединою піснею та найбільшим шедевром письменника стала його повість «Тіні забутих предків». Цю правдиву казку Гуцульщини Михайло Коцюбинський закінчив за два роки до смерті, — зазначила лекторка. — Написанню твору передувала велика, напружена робота: письменник вивчав фольклорно-етнографічні матеріали про карпатський край, наукові статті, монографії, неодноразово гостював у Криворівні, особисто знайомився з місцевою природою та жителями. І досі дивно, як правдиво зумів письменник відтворити мову, культуру, вірування і побут Гуцульщини — неначе народився і виріс серед Карпатських гір». Друге народження «Тіней забутих предків», зауважила Лідія Ніколаєва, відбулося через півстоліття, коли Сергій Параджанов «відтворив художнє слово засобами кіномистецтва, створивши один із найкращих фільмів світового кінематографа».

Письменник мав погане здоров’я, його мучили астма і туберкульоз, він не зміг подолати недуги, і його серце зупинилося 25 квітня 1913 року у Чернігові.

«Саме тут він написав багато своїх найвідоміших творів. До сьогодні зберігся будинок, де жив Михайло Коцюбинський. Зараз це меморіальний музей, який зберігає пам’ять про життя і творчість письменника. У своєму чернігівському будинку він посадив багато екзотичних рослин і доглядав за ними з особливою любов’ю. Цей сад зберігся й донині біля меморіального музею в Чернігові», — підсумувала ведуча заходу.