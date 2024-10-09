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В Україні не мобілізовуватимуть чоловіків до 25 років: Верховна Рада ухвалила законопроєкт

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 402 Коментарів: 1

 

Мова йде про військовозобов'язаних чоловіків, які вважаються обмежено придатними у воєнний час

В Україні більше не мобілізовуватимуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 25 років, які вважаються обмежено придатними у воєнний час. Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада України підтримала відповідний законопроєкт, повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко.

Підтримали законопроєкт 311 народних депутатів.

Обговорення цього законопроєкту тривало близько п’яти місяців. Його створили з метою врегулювання прогалини у законодавстві: у той час, як в Україні мобілізовують військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 років, а молодших — виключно за власним бажанням, то чоловіки віком 18-25 років зі статусом «обмежено придатний у воєнний час» зі списку призовників переносили у список військовозобов’язаних — тобто категорію тих, кого можна мобілізувати.

Депутати також піднімали питання про демобілізацію військових цієї вікової категорії зі статусом обмежено придатних, проте перед другим читанням цей пункт із законопроєкту прибрали.

— Депутати обіцяють розробити окремий закон, щоб був окремий механізм і терміни, бо може «постраждати боєздатність армії», — пише депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у Кременчуцькому РТЦК та СП раніше пояснювали, що вони чоловіків віком до 25 років на ВЛК не направляють та не мобілізують.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: мобілізація законопроєкт
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Коментарі: 1

4 671
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:19

Блть заголовок пзц. 


1 0

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