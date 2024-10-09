Вибухотехніки Полтавщини знищують уламки російських дронів

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Від початку року на території області фахівці знешкодили близько 40 вибухонебезпечних предметів, серед яких — і уламки безпілотників

Вибухотехніки Полтавщини від початку року знешкодили близько 40 вибухонебезпечних предметів, серед яких — і уламки збитих російських безпілотників. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, в умовах воєнного стану фахівці Управління вибухотехнічної служби цілодобово відпрацьовують повідомлення про виявлення підозрілих предметів і боєприпасів, здійснюють огляд місць за фактами вибухів та обстрілів, вилучають вибухонебезпечні предмети та знешкоджують їх у разі необхідності. Крім того, працюють вибухотехніки Полтавщини й в Херсонській області — займаються розмінуванням деокупованих територій.

— З початку 2024 року працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили понад 920 службових виїзди на повідомлення про загрозу або за фактом вибуху, виявлення вибухонебезпечних предметів. Проведено знешкодження та знищено близько 40 вибухонебезпечних предметів, серед яких ворожі БПЛА, — розповідає головний вибухотехнік Полтавщини Артем Бондаренко.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про заборону самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів, а у разі їх виявлення — відразу повідомляти поліцію.

Нагадаємо, нещодавно поліціянти показали кадри знешкодження бойової частини російського безпілотника «Герань-2».



