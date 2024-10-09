Вибухотехніки Полтавщини знищують уламки російських дронів

Від початку року на території області фахівці знешкодили близько 40 вибухонебезпечних предметів, серед яких — і уламки безпілотників
Вибухотехніки Полтавщини від початку року знешкодили близько 40 вибухонебезпечних предметів, серед яких — і уламки збитих російських безпілотників. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, в умовах воєнного стану фахівці Управління вибухотехнічної служби цілодобово відпрацьовують повідомлення про виявлення підозрілих предметів і боєприпасів, здійснюють огляд місць за фактами вибухів та обстрілів, вилучають вибухонебезпечні предмети та знешкоджують їх у разі необхідності. Крім того, працюють вибухотехніки Полтавщини й в Херсонській області — займаються розмінуванням деокупованих територій.
Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про заборону самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів, а у разі їх виявлення — відразу повідомляти поліцію.
Нагадаємо, нещодавно поліціянти показали кадри знешкодження бойової частини російського безпілотника «Герань-2».
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