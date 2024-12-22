«Окупанти влаштували таку атмосферу страху, що просто важко передати», — переселенець з Бердянська Юрій Риков про життя під владою російського війська

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«Я прийняв те, що за мною теж можуть прийти у будь-який момент»

«Один вибух я бачив на власні очі», — так згадує перший день повномасштабного вторгнення 50-річний диякон німецької євангелічно-лютеранської церкви Юрій Риков із Бердянська. Вже у березні 2022 року його рідне місто опинилось під окупацією російської армії. «Окупанти влаштували таку атмосферу страху, що просто важко передати», тому у грудні 2023 року Юрій вирішив виїжджати на вільну українську територію.

Між життям в Одесі та у Кременчуці, священник обрав другий варіант — тут громада лютеранської церкви потребувала свого служителя.

«Тим, хто не пройшов цей шлях, важко його зрозуміти»

Розмову з Юрієм ми писали у церкві. Перші враження від Кременчука чоловік згадує з посмішкою. Каже, весь час перебування в окупації жив, наче за колючим дротом: «З Бердянська виїхати було неможливо, й перше, що відчув у Кременчуці — свободу».

Каже, не міг надихатися. Багато гуляв містом й помітив, що у Кременчуці майже немає старої історичної забудови: «Вже потім дізнався, що під час Другої світової війни місто було практично знищено. Декілька будинків залишилося. Лютеранську церкву теж зруйнували… Але з часом все відбудували».

Нині диякон і служить, і мешкає при громаді лютеранської церкви. Також відвідує громади в Олександрії, Запоріжжі. Розповідає, давно помітив різницю сприйняття війни між місцевими і тими, кому довелося залишити свої домівки.

На думку Юрія, місцеві, хоча і переживають труднощі війни, часто не усвідомлюють, наскільки легше їхнє становище в порівнянні з тими, хто жив під окупацією. Зазначає, багато хто сприймає окуповані території як місця, де життя триває, попри наявність агресора.

— Люди навіть запитують про повсякденність в окупації, не розуміючи, що це зовсім інша реальність — життя з постійним страхом і обмеженнями. І у мене запитують: «Ну, як там в окупації, які там пенсії людям платять?». На жаль, у декого складається враження, що жахіття були лише в Бучі, а на інших окупованих землях спокійне життя, — розповідає священник. При цьому підкреслює, що жодного разу не відчував упередженого ставлення від місцевих жителів.

На його думку, людям, які не пройшли той самий шлях, важко зрозуміти, що відбувається на душі у тих, хто перебував в окупації. Зізнається, що у 2014 році теж не до кінця розумів переселенців із Донецької та Луганської областей.

— Але це величезна травма, вона залишає слід і впливає на життя досить довго. І це важливо, хоча і важко, розуміти, — каже диякон.

Ця травма не полишає і нашого героя. Хоча він каже, адаптаційний процес уже на етапі заспокоювання. Тяжко було взимку, після переїзду.

— Перший тиждень взагалі нічого не відчував: здавалося, досі їду кудись. Ближче до літа став будувати плани, спираючись на те, що тут залишуся жити. Зараз майже заспокоївся, не відчуваю нестабільності, але знаю багато переселенців, які знаходяться «на межі», тому намагаюся їм допомогти, — каже чоловік.

Юрій розповідає, що найскладніше тим ВПО, хто тікав з-під обстрілів, й навіть не встиг усвідомити страшних подій. Ці люди вимушені розпочинати все з чистого аркушу, «не маючи нічого за душею». Дехто навіть не може розраховувати на допомогу від держави.

— Коли переїхав у грудні, платили по 2-3 тисячі гривень кілька місяців. А потім законодавство змінилося, і платити перестали. Я, наприклад, живу в церкві, мені пощастило. Але багато ВПО половину доходу віддають за житло, яке орендують. Залишку не вистачає на харчування навіть, але й вони не отримують державної допомоги, — розповідає Юрій.

Додамо, що цьогоріч наприкінці січня уряд підтримав рішення, яке змінює правила надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). З 1 березня фінансову підтримку отримуватимуть лише окремі категорії переселенців. Це пояснюється необхідністю зменшення бюджетних витрат та стимулювання людей до пошуку роботи.

До липня 2023 року виплати переселенцям надавали безстроково. Ці кошти мали допомагати покривати витрати на проживання. Розмір допомоги становив 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для інших.

Однак тепер гроші даватимуть лише тим, хто відповідає критеріям майнового стану і звернувся щодо виплат після 1 серпня 2023 року. Переселенці, які виїхали до серпня 2023 року, більше не отримуватимуть коштів на проживання, за винятком найбільш вразливих категорій населення.

Також змінилися правила щодо тривалості допомоги. Тепер її надають максимум на шість місяців, із можливістю продовжити ще на такий самий термін. Крім того, нині оцінюють матеріальний стан не окремих осіб, а всієї родини загалом.

— Хтось сказав із посадовців нещодавно, що програма з підтримки переселенців провалена в країні. Це дійсно так! Люди починають повертатися на окуповані території, тому що не можуть вижити. Це жахливо! Якщо людина спроможна працювати, якось себе утримувати, не треба опускати руки! — каже Юрій.

«Я прийняв те, що за мною теж можуть прийти у будь-який момент»

Життя в окупації не обіцяє нічого хорошого, впевнений чоловік, й розповідає про події, які відбувалися у Бердянську на початку вторгнення.

— Під ранок 24 лютого 2022 року місто прокинулося від вибухів. Один я бачив на власні очі, від другого — полум’я, як все горить, — згадує Юрій.

Бердянськ російська армія захопила швидко — вже на третій день після початку повномасштабного вторгнення. Війська РФ оточили місто, але стояли за його межами.

— Мабуть, боялися заходити, бо не знали ситуації. Ввечері заїжджали на БТРах з озброєнням, прочісували вулиці.

Бердянськ протестував. Містяни виходили на вулиці з українськими прапорами. Люди виступали проти «гуманітарної допомоги» росіян. Юрій також брав участь у цих протестах.

Згадує, як ко́пали російські БТРи ногами, розмахували українськими прапорами.

Це відбувалося, допоки агресори не почали розганяти людей: тоді і стрілянина була, і побиття. Згодом мітинги припинились, а активістів почали арештовувати. «Окупанти влаштували таку атмосферу страху, що просто важко передати».

— Власне, в цій атмосфері ми жили весь час. Було страшно, тому що до тебе могли прийти у будь-який момент, бо ти ходив на ці мітинги, — розповідає Юрій.

Наприкінці 2022 року в Бердянську двох священників греко-католицької церкви України росіяни взяли в полон за проукраїнську позицію. Лише цьогоріч у червні священників повернули з російської неволі.

Юрій прийняв те, що за ним теж можуть прийти. Але цього не ставалося, й він продовжував служити. Правда, молитися за те, що хотіли — не могли. Російські солдати приходили на богослужіння, слухали, про що проповідують, про що моляться — все контролювали.

У місті тривало беззаконня. Не було газу, електрика — по годинах, не було хліба.

— Молодь виїхала з громади, залишились люди старшого віку. Я відчував, що можу допомогти їм. Згодом все більш-менш налагодилось, тому у 2023 році прийшло усвідомлення, що я можу залишити громаду, — розповідає священнослужитель.

Евакуація з Бердянська була можливою у перші дев’ять місяців окупації. Восени 2022 року шлях, що пролягав від Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ, перекрили — виїхати можна було через Росію, Білорусь.

— Поїхав через РФ до Вірменії, потім Молдова, далі Одеса. Їхав сам, були побоювання, що можуть десь не пропустити, тому з собою мав рекомендаційні листи, що засвідчували, хто я й куди їду, — розповідає диякон.

Зізнається, їхати Росією було страшно. Юрію були відомі непоодинокі факти зникнення людей, які намагалися виїхати з окупації. Причини різні, навіть — банальні фото в телефоні. Тому, готуючись до поїздки, чоловік заздалегідь почистив гаджет, залишив вдома жорсткі диски від комп’ютера. Тож переїзд був непростим, але успішним.

«Хочеться порадити людям займатися тим, що вони вміють»

Життя, хоч і непросте, триває.

— Хочеться закликати людей, що виїхали з окупації, до певного оптимізму. Знаю, що людині, яка стільки втратила, важко знаходити бодай його крихти, але вони є. Хочеться порадити людям займатися тим, що вони вміють.

Як приклад чоловік згадує кафе, яке відкрили переселенці з Бердянська у Львові. Воно називається «Дзензик» — острів у Бердянській затоці. Тож втративши все у Бердянську, вони «перенесли рідне місто» у Львів.

— Я теж такий самий приклад. Те, чим я займався у Бердянську, продовжую робити тут, у Кременчуці. Дякую, що так склалося, — каже чоловік.