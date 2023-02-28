Завтра на Полтавщині частково відновлять вуличне освітлення

1 березня на Полтавщині частково відновлять вуличне освітлення. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
За його словами, мова йде саме про аварійно небезпечні ділянки доріг, пішохідні переходи та перехрестя у межах населених пунктів.
Важливо, що освітлення працюватиме до початку комендантської години. Обов’язково його вимикатимуть під час повітряних тривог. Саме таке рішення сьогодні підтримала Рада оборони Полтавщини.
Нагадаємо, що минулого тижня в Ірпені, Бучі та Запоріжжі відновили вуличне освітлення, але на Полтавщині досі цього не сталося.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер