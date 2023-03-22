У Кременчуці відзначили переможців конкурсу до Всесвітнього дня поезії

Вчора, 21 березня, з нагоди Всесвітнього дня поезії у Кременчуці відбувся міський конкурс читців української поезії. Протягом конкурсного дня учасники слухали твори Василя Симоненка, Лесі Українки, Василя Стуса, Ліни Костенко, Сергія Жадана.
За інформацією департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради, цьогоріч на конкурс подали 105 заявок. Це рекордна кількість учасників у порівнянні з попередніми роками.
У конкурсі взяли участь діти від 6 до 17 років, серед яких обрали 9 переможців у трьох вікових категоріях.
Переможці отримали грамоти від департаменту у справах сімей та дітей та заохочувальні призи – набори книг українських письменників і поетів.
Деякі учасники також були відзначені творчими подарунками – книгами сучасних поетів, від ГО «Кременчуцький Троїцький театр». Їх вручив директор Міського палацу культури Сергій Ситнік, один з членів журі конкурсу.
Раніше ми писали, що кременчуцькі співочі близнючки перемогли на конкурсі у Лондоні.
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