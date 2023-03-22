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У Кременчуці відзначили переможців конкурсу до Всесвітнього дня поезії

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 133

 

Цьогоріч була рекордна кількість учасників

Вчора, 21 березня, з нагоди Всесвітнього дня поезії у Кременчуці відбувся міський конкурс читців української поезії. Протягом конкурсного дня учасники слухали твори Василя Симоненка, Лесі Українки, Василя Стуса, Ліни Костенко, Сергія Жадана.

За інформацією департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради, цьогоріч на конкурс подали 105 заявок. Це рекордна кількість учасників у порівнянні з попередніми роками.

У конкурсі взяли участь діти від 6 до 17 років, серед яких обрали 9 переможців у трьох вікових категоріях.

Вікова категорія від 6 до 10 років

  • І місце – Богдан Міхневіч, гімназія №20;
  • ІІ місце – Заріна Блінова, ліцей №10 «Лінгвіст»;
  • ІІІ місце – Валерія Цуканова, ліцей №10 «Лінгвіст».

 

Вікова категорія від 11 до 14 років

  • І місце – Ангеліна Дем'яненко, ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка;
  • ІІ місце – Єгор Князев, Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської ради Донецької області;
  • ІІІ місце – Антон Пугач, гімназія №31.

 

Вікова категорія від 15 до 17 років

  • І місце – Олексія Спринчак, науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка»;
  • ІІ місце – Кароліна Львова, ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка;
  • ІІІ місце – Євдокія Загорулько, ліцей №4 «Кремінь».

 

Переможці отримали грамоти від департаменту у справах сімей та дітей та заохочувальні призи – набори книг українських письменників і поетів.

Деякі учасники також були відзначені творчими подарунками – книгами сучасних поетів, від ГО «Кременчуцький Троїцький театр». Їх вручив директор Міського палацу культури Сергій Ситнік, один з членів журі конкурсу.

 

Раніше ми писали, що кременчуцькі співочі близнючки перемогли на конкурсі у Лондоні.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради
Теги: конкурс поезія переможці міський конкурс Департамент у справах сімей та дітей
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