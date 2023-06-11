Двоє кременчужан завоювали призові місця на Глобальних Ігор ІNAS зі штовхання ядра

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 334

Наші спортсмени завоювали золоті та срібні нагороди. А Максим ще й встановив рекорд світу

8 червня у Віші на півдні Франції завершилися змагання зі штовхання ядра Глобальних Ігор ІNAS. Кременчужанин Максим Коваль який виступає з Черкащину завоював золото. Під керівнитвом тренера з Кременчука МСУ Дмитра Панчеліна він встановив рекорд світу - 17,47 м.

Олександр Яровий (тренер ЗТУ Юрій Щипець) - завоював срібну медаль з результатом 16,56 м.

У метанні диску чемпіоном також став Максим Коваль з результатом 45 м, у Ярового 4-е місце з результатом 37 м.

Вітаємо спортсменів та тренерів!