Двоє кременчужан завоювали призові місця на Глобальних Ігор ІNAS зі штовхання ядра

8 червня у Віші на півдні Франції завершилися змагання зі штовхання ядра Глобальних Ігор ІNAS. Кременчужанин Максим Коваль який виступає з Черкащину завоював золото. Під керівнитвом тренера з Кременчука МСУ Дмитра Панчеліна він встановив рекорд світу - 17,47 м.
Олександр Яровий (тренер ЗТУ Юрій Щипець) - завоював срібну медаль з результатом 16,56 м.
У метанні диску чемпіоном також став Максим Коваль з результатом 45 м, у Ярового 4-е місце з результатом 37 м.
Вітаємо спортсменів та тренерів!
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