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Опитування ТЪ: які наслідки, на думку кременчужан, можуть бути після підриву Каховської ГЕС

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 601

Ми поцікавилися думкою кременчужан щодо трагедії на Херсонщині

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня Україна опинилася у гуманітарній та екологічній катастрофі. Наразі триває евакуація населеня з Херсонщини, а науковці досліджують можливі наслідки трагедії.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та попитав у людей, які, на їхню думку, можуть бути наслідки після цієї катастрофи. Також ми запитали у містян, чим ми усі зараз можемо допомогти нашим співвітчизникам.

Дивіться, що кажуть люди, у нашому опитуванні.

Трагедія в Олешках та районі: люди гинуть у водній пастці



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Автор: Дарія Згура
Теги: опитування Каховська ГЕС
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