Опитування ТЪ: які наслідки, на думку кременчужан, можуть бути після підриву Каховської ГЕС

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня Україна опинилася у гуманітарній та екологічній катастрофі. Наразі триває евакуація населеня з Херсонщини, а науковці досліджують можливі наслідки трагедії.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та попитав у людей, які, на їхню думку, можуть бути наслідки після цієї катастрофи. Також ми запитали у містян, чим ми усі зараз можемо допомогти нашим співвітчизникам.
Дивіться, що кажуть люди, у нашому опитуванні.
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