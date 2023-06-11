Опитування ТЪ: які наслідки, на думку кременчужан, можуть бути після підриву Каховської ГЕС

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Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня Україна опинилася у гуманітарній та екологічній катастрофі. Наразі триває евакуація населеня з Херсонщини, а науковці досліджують можливі наслідки трагедії.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та попитав у людей, які, на їхню думку, можуть бути наслідки після цієї катастрофи. Також ми запитали у містян, чим ми усі зараз можемо допомогти нашим співвітчизникам.

Дивіться, що кажуть люди, у нашому опитуванні.

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