У Кременчуці відбудеться концерт українського сатирика Леся Подерв’янського

Він дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом та торкнеться найболючішого – повномасштабної війни
У суботу, 17 червня, о 18.30 у Міському палаці культури відбудеться концерт неперевершеного українського сатирика Леся Подерв’янського.
Чому варто піти на його концерт?
Знову сатирик дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом. А ще – обов’язково торкнеться найболючішого: повномасштабної війни, розв’язаної в Україні Росією. Тож буде чимало приводів для щирого гучного сміху, а також для глибоких філософських роздумів.
Гостре, актуальне і завжди влучне авторське слово, унікальний стиль та просто безмежний творчий потенціал відомого українця – саме те, що у цей непростий час потрібно кожному. Заряджаймося на перемогу й оптимізм разом із геніальним автором!
Квитки на концерт культового представника українського мистецького андеграунду Леся Подерв’янського можна замовити онлайн. Також вони доступні в касі БЦ «Бульвар» за телефонами +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість – 290-550 грн.
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