У Кременчуці відбудеться концерт українського сатирика Леся Подерв’янського

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 181

Він дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом та торкнеться найболючішого – повномасштабної війни

У суботу, 17 червня, о 18.30 у Міському палаці культури відбудеться концерт неперевершеного українського сатирика Леся Подерв’янського.

Чому варто піти на його концерт?

Отримати щиру насолоду від нової програми «Новітні оповідання на біс».

Пережити особливі емоції, які можна отримати лише на концерті Леся Подерв’янського.

Знову сатирик дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом. А ще – обов’язково торкнеться найболючішого: повномасштабної війни, розв’язаної в Україні Росією. Тож буде чимало приводів для щирого гучного сміху, а також для глибоких філософських роздумів.

Гостре, актуальне і завжди влучне авторське слово, унікальний стиль та просто безмежний творчий потенціал відомого українця – саме те, що у цей непростий час потрібно кожному. Заряджаймося на перемогу й оптимізм разом із геніальним автором!

Квитки на концерт культового представника українського мистецького андеграунду Леся Подерв’янського можна замовити онлайн. Також вони доступні в касі БЦ «Бульвар» за телефонами +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість – 290-550 грн.