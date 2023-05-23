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У Кременчуці відбудеться концерт українського сатирика Леся Подерв’янського

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 181

 

Він дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом та торкнеться найболючішого – повномасштабної війни

У суботу, 17 червня, о 18.30 у Міському палаці культури відбудеться концерт неперевершеного українського сатирика Леся Подерв’янського.

Чому варто піти на його концерт?

  • Отримати щиру насолоду від нової програми «Новітні оповідання на біс».
  • Пережити особливі емоції, які можна отримати лише на концерті Леся Подерв’янського.

Знову сатирик дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом. А ще – обов’язково торкнеться найболючішого: повномасштабної війни, розв’язаної в Україні Росією. Тож буде чимало приводів для щирого гучного сміху, а також для глибоких філософських роздумів.

Гостре, актуальне і завжди влучне авторське слово, унікальний стиль та просто безмежний творчий потенціал відомого українця – саме те, що у цей непростий час потрібно кожному. Заряджаймося на перемогу й оптимізм разом із геніальним автором!

Квитки на концерт культового представника українського мистецького андеграунду Леся Подерв’янського можна замовити онлайн. Також вони доступні в касі БЦ «Бульвар» за телефонами +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість – 290-550 грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: концерт МПК гумор
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