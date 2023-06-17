Причіп для перевезення генератора виконкома обійдеться бюджету Кременчука у 75 тисяч гривень

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 171

Міськвиконком виділив сам собі кошти на придбання причіпу для транспортування дизельного генератора

На позачерговій ХХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 16 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на придбання причепу для транспортування дизельного генератора. Кошти на ці потреби у сумі 75 500 грн виконавчий комітет виділив сам собі за зверненням адміністративно-господарчого відділу міськвиконкому.

Нагадаємо, тиждень тому, 9 червня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 60 500 гривень на придбання силового кабелю для підключення дизельного генератора до електромереж адміністративного приміщення виконавчого комітету.