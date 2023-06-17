На Полтавщині вантажівка збила пішохідку: жінка загинула

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16 червня, близько 24.00, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу с. Ялосовецьке Хорольської громади Лубенсього району сталася ДТП, у якій загинула пішохідка.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль DAF, під керуванням 31-річного водія, скоїв наїзд на пішохідку. Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Наразі її особа встановлюється.

Загиблою може бути жителька Лубенського району, 1941 року народження.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.