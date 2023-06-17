Северин, країна Мрій та Крококовть: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Валентин Кохан «Країна неслухняних дітей»

А ви мріяли опинитися в Країні мрій? Де дозволено робити все, що заманеться? Де безліч атракціонів і солодощів, а ціна за все – якийсь незначний родинний спогад?

Герої цієї книжки потрапили в таке місце. Поринувши у розваги та веселощі, вони забули навіть поцікавитися, хто й навіщо зібрав разом неслухів з усього світу. Забули всі, окрім Катрусі, яка потрапила сюди через меншу сестру і яка добре знає, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Прочитавши цю книжку, діти краще навчаться ділитися любов’ю та цінувати своїх рідних.