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Северин, країна Мрій та Крококовть: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 173

 

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві, майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
 

Валентин Кохан «Країна неслухняних дітей»

А ви мріяли опинитися в Країні мрій? Де дозволено робити все, що заманеться? Де безліч атракціонів і солодощів, а ціна за все – якийсь незначний родинний спогад?

Герої цієї книжки потрапили в таке місце. Поринувши у розваги та веселощі, вони забули навіть поцікавитися, хто й навіщо зібрав разом неслухів з усього світу. Забули всі, окрім Катрусі, яка потрапила сюди через меншу сестру і яка добре знає, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Прочитавши цю книжку, діти краще навчаться ділитися любов’ю та цінувати своїх рідних.

Сашко Дерманський «Маляка і Крококовть»

Коли з жолудя проростає дубочок, ти неймовірно радієш рідкісному везінню.

А коли виростає дубище Агасфер… у цьому світі починаються дива. Рухомі статуї-велети, водяні ящури, летючий багатоповерховий будинок, гул-бабці…

Як уберегти обидва світи – людський і драконячий?

Заінтриговані? Тож, обов’язково прочитайте цю цікавенну повість.

   
  

Настя Мельниченко «Северин-на-купі»

А що буде, якщо трьох підлітків закинути за кордон без батьків? Думаєте, вони не знайдуть якусь нову пригоду?

Ставши заручниками обставин, діти знайомляться з дивакуватим власником аж 40 собак, який одержимий ідеєю знайти русалку.

Та підлітків русалками вже не проймеш, а от старе фото і скелет у печері – то інша річ.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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