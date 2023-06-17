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Скошена трава – цінний матеріал, ніколи не викидайте її

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 69

 

Влітку трава на ділянці росте з божевільною швидкістю: щотижня доводиться висмикувати зелень та косити газони

Більшість власників ділянок спалюють або викидають скошену траву, не знаючи, що зелену масу можна використовувати з користю.

Є кілька способів, як використовувати скошену траву, і перший із них — мульча. Залиште скошену траву на газоні на кілька днів. Коли трава підсохне, зберіть її граблями чи вилами. Використовуйте підсушену траву для мульчування грядок.

Застосування трави як мульчі має низку переваг. Так, трава дозволяє підтримувати оптимальний рівень вологості на грядках, запобігає зростанню бур’янів. Щобільше, така мульча виконує роль натурального добрива, віддаючи рослинам велику кількість поживних речовин.

Тільки не використовуйте для мульчування скошену траву з насінням, бо таким чином ви ще посієте в небажаних місцях цю траву.

Свіжоскошену траву можна використовувати для приготування ефективного рідкого добрива, яке містить велику кількість азоту. Готується добриво дуже просто: наповніть відро скошеною травою та залийте її водою. Накрийте кришкою і залиште на 2-3 тижні.

Готове добриво необхідно відфільтрувати й розвести водою у співвідношенні 1 до 5. Отриманий засіб рекомендується використовувати як азотовмісне підживлення один раз на два тижні.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради для дому
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