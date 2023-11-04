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У центрі Кременчука до вечора не буде опалення та гарячої води: адреси

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 215

Ремонтуватимуть трубопровід

Сьогодні, 4 листопада, до 17.00 через ремонтні роботи на трубопроводі буде відсутнє опалення та гаряча вода у центральній частині міста.

Про це повідомили у «Полтаватеплоенерго».

Адреси, за якими не буде опалення та гарячої води:

  • вул. Софіївська, 64, 66, 68, 70, 71, 75, 84;
  • вул. Шевченка, 51, 54/43, 56, 59/7, 45/14;
  • вул. Івана Мазепи, 45, 49, 51, 55, 65, 63/12, 71, 69, 73/3, 67, 34/47, 36/52, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 41/49, 52, 56, 58;
  • просп. Свободи, 5;
  • вул. Майора Борищака, 15, 19А, 19Б, 19В, 21, 23, 25, 29, 35;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 1/37, 7;
  • вул. Левка Лук"яненка, 3/27, 5, 14;
  • вул. Троїцька, 78;
  • вул. Ігоря Сердюка, 41/44, 39/41;
  • вул. Небесної Сотні, 20/10,22/13;
  • вул. Соборна, 9/16 ,11, 13/39, 23, 25, 27, 29/2, 31.

Раніше ми писали, чому на Молодіжному досі немає опалення.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: dom.ria.com
Теги: опалення гаряча вода Полтаватеплоенерго
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