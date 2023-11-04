У центрі Кременчука до вечора не буде опалення та гарячої води: адреси

Ремонтуватимуть трубопровід
Сьогодні, 4 листопада, до 17.00 через ремонтні роботи на трубопроводі буде відсутнє опалення та гаряча вода у центральній частині міста.
Про це повідомили у «Полтаватеплоенерго».
Адреси, за якими не буде опалення та гарячої води:
- вул. Софіївська, 64, 66, 68, 70, 71, 75, 84;
- вул. Шевченка, 51, 54/43, 56, 59/7, 45/14;
- вул. Івана Мазепи, 45, 49, 51, 55, 65, 63/12, 71, 69, 73/3, 67, 34/47, 36/52, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 41/49, 52, 56, 58;
- просп. Свободи, 5;
- вул. Майора Борищака, 15, 19А, 19Б, 19В, 21, 23, 25, 29, 35;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 1/37, 7;
- вул. Левка Лук"яненка, 3/27, 5, 14;
- вул. Троїцька, 78;
- вул. Ігоря Сердюка, 41/44, 39/41;
- вул. Небесної Сотні, 20/10,22/13;
- вул. Соборна, 9/16 ,11, 13/39, 23, 25, 27, 29/2, 31.
Раніше ми писали, чому на Молодіжному досі немає опалення.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: dom.ria.com
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