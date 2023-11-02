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Кременчуцькі комунальники пояснили, чому на Молодіжному досі немає опалення

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 816

 

Говорять, це недопрацювання «Житлорембутсервіса» 

Жителі Молодіжного скаржаться на відсутність опалення у їхніх квартирах, при тому, що «Полтаватеплоенерго», яке надає послуги опалення та гарячої води на лівому березі Кременечука, обіцяло запустити опалення у цьому районі саме 1 листопада.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфові» заступниця генерального директора «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша, теплоносій подається на всі мікрорайони у повному об'ємі та належної температури.

У диспетчерській службі кременчуцького «Теплоенерго», яке обслуговує ЦТП на мікрорайонах, також підтвердили це, та наголосили, що теплоносій поданий до усіх будинків, де «Полтаватеплоенерго» надає послуги теплопостачання.

— Станом на 16.00 до центрального опалення на лівобережжі Кременчука підключені 541 із 891, які обслуговує «Полтаватеплоенерго», — розказав диспетчер «Теплоенерго».

При цьому, скільки з цих будинків з підключеним опаленням знаходяться на Молодіжному, він сказати не зміг, але наголосив, що за запуск теплоносія у внутрішньо-будинкові мережі житлових багатоповерхівок відповідає керуюча компанія.

На Молодіжному майже всі будинки утримує ТОВ «Житлорембутсервіс», працівники чи підрядники якої й мали вчасно відкрити засувки та пустити тепло в оселі жителів цього району.

Раніше ми писали, що депутати Полтавської обласної ради підтримують ініціативу «Полтаватеплоенерго» та Полтавської обласної військової адміністрації передати Кременчуцьку ТЕЦ на баланс Міноборони.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: fainemisto.tv
Теги: опалення Житлорембудсервіс Теплоенерго Полтаватеплоенерго
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