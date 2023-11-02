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2 листопада у Кременчуці майбутніх мам кличуть дізнатися про вагітність і пологи під час війни

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 106

 

Захід відбудеться у перинатальному центрі

У рамках «Вагітної школи» 2 листопада майбутніх мам запрошують дізнатися про вагітність і пологи під час воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба мерії.

О 14.00 у конференц-залі Кременчуцького перинатального центру відбудеться зустріч із завідувачкою Центру жіночого здоров'я Юлією Городецькою. 

На занятті жінкам розкажуть, чим відрізняється вагітність та пологи під час воєнного стану. Також лікарка дасть відповіді на всі питання.
Для запису телефонуйте за номером: 097-308-85-11.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zakordon.24tv.ua
Теги: перинатальний центр вагітність
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