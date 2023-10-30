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Сьогодні жителі центральної частини Кременчука вже будуть з теплом, - «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 265

 

Завтра опалення ввімкнуть у нагірній частині міста, а післязавтра — на Молодіжному

Сьогодні жителі центральної частини Кременчука вже будуть з теплом. Про це повідомили у ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Після підготовки альтернативних джерел тепла та центральних мереж, для лівобережних кременчужан розпочався опалювальний період відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 23 жовтня 2023 року № 2299.

З кожною годиною кількість осель, до яких надходитиме теплоносій, буде збільшуватися. Традиційно усі будинку центральної частини міста мають бути з теплом упродовж 30 жовтня.

— Станом на 11 годину дану послугу вже отримали споживачі 9 житлових будинків. Окрім цього, теплі батареї вже в усіх дошкільних закладах освіти, у двох закладах середньої освіти та 10 медичних закладах, — наголосили у «Полтаватеплоенерго».

У вівторок, 31 жовтня, централізована подача теплопостачання запланована у будинки нагірної частини міста.

У середу, 1 листопада, з теплом мають бути мешканці Молодіжного та будинків, які під’єднані до теплових мереж від джерела тепла до КрАЗу.

— «Полтаватеплоенерго» у міжопалювальний період провела усі заплановані роботи, аби в оселі споживачів своєчасно подати теплоносій. Так, з 27 жовтня була відновлена централізована подача гарячої води, а найближчими днями усі жителі Кременчука мають бути з теплом. Звісно, це стане можливим за відсутності зовнішніх факторів, на які підприємство не зможе вплинути, — зазначили на підприємстві.

Раніше ми писали, що «Полтаватеплоенерго» погрожує кременчужанам судами та арештом житла за борги.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Полтаватеплоенерго опалення
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