Сьогодні жителі центральної частини Кременчука вже будуть з теплом, - «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні жителі центральної частини Кременчука вже будуть з теплом. Про це повідомили у ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».
Після підготовки альтернативних джерел тепла та центральних мереж, для лівобережних кременчужан розпочався опалювальний період відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 23 жовтня 2023 року № 2299.
З кожною годиною кількість осель, до яких надходитиме теплоносій, буде збільшуватися. Традиційно усі будинку центральної частини міста мають бути з теплом упродовж 30 жовтня.
У вівторок, 31 жовтня, централізована подача теплопостачання запланована у будинки нагірної частини міста.
У середу, 1 листопада, з теплом мають бути мешканці Молодіжного та будинків, які під’єднані до теплових мереж від джерела тепла до КрАЗу.
Раніше ми писали, що «Полтаватеплоенерго» погрожує кременчужанам судами та арештом житла за борги.
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