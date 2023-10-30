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Фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС зібрана партія новітніх шасі DAYUN CGC1210
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Микола Корецький

Фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС зібрана партія новітніх шасі DAYUN CGC1210

Сьогодні, 13:49
80

 

З конвеєра складального виробництва Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС зійшла партія потужних шасі марки DАYUN вантажопідйомністю 15 тонн у складі 30 одиниць.

Середньотоннажний вантажний автомобіль DAYUN CGC1210 є новинкою на ринку України та поєднує в собі передові технології й розробки в галузі сучасного автомобілебудування. На сьогодні ряд замовників вже отримали готову техніку, базою для якої стало шасі DAYUN CGC1210, а саме: сміттєвози, автовишки, самоскиди, машини дорожні комбіновані тощо.

DAYUN CGC1210 має наступні технічні характеристики:

• колісна формула — 4х2;

• двигун, марка — WP7.300E51;

• потужність двигуна — 300 к.с.;

• КПП — FAST, 9+1;

• паливний бак — 300 л (алюмінієвий);

• гальмівна система — з ABS.

У комплектації також застосовані агрегати відомих світових виробників Bosch, Wabco, ZF.

Автомобіль має щедру базову комплектацію:

• кондиціонер;

• подушка безпеки водія;

• пневмосидіння водія; 

• електросклопідіймачі; 

• дзеркала заднього виду з підігрівом;

• круїз-контроль з управлінням на кермі; 

• денні ходові вогні LED;

• МР3 / USB магнітола з підтримкою Bluetooth;

• протитуманні фари та інше.

Новітня розробка ідеально адаптована для монтажу різноманітного навісного обладнання. Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС пропонує десятки варіантів конфігурацій автомобілів на базі шасі DAYUN CGC1210: автовишки, фургони, автомайстерні, бортові автомобілі, самоскиди тощо. 

Нагадуємо, що на потужностях однієї із виробничих площ Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС освоєно збірку автомобілів DAYUN вантажопідйомністю від 3,5 до 15 тонн (зокрема: 3,5 т; 6 т; 8 т; 10 т; 12 т, 15т).

Відмінна якість, сучасний екстер'єр, набір різноманітних опцій і простота в експлуатації — це машини від АЛЬФАТЕКС.

Для замовлення та отримання докладної інформації звертайтеся за номером: 0 800 333 828

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Теги: заводальфатекс АТ Кременчук українськийвиробник АЛЬФАТЕКС новинка DAYUN

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Микола Корецький
Фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС зібрана партія новітніх шасі DAYUN CGC1210
Сьогодні, 13:49
85

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