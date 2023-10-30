У ДТП в Миргородському районі загинула людина, ще одна — травмована

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Одного з учасників аварії госпіталізували в тяжкому стані

30 жовтня, приблизно о 5:00, на автодорозі Харків-Київ у селі Поділ Миргородського району сталась аварія між автівкою Subaru Legacy та вантажівкою MAN. Унаслідок ДТП загинув пасажир легковика, водія госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції. За даними слідства, автомобіль Subaru Legacy, під керуванням 28-річного водія, врізався у вантажівку MAN, яка стояла на правій додатковій смузі для руху. Унаслідок ДТП 51-річний пасажир Subaru Legacy загинув на місці події. Водія легковика госпіталізували в тяжкому стані. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

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