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Надзвичайні новини, Полтавщина

У ДТП в Миргородському районі загинула людина, ще одна — травмована

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 219

 

Одного з учасників аварії госпіталізували в тяжкому стані

30 жовтня, приблизно о 5:00, на автодорозі Харків-Київ у селі Поділ Миргородського району сталась аварія між автівкою Subaru Legacy та вантажівкою MAN. Унаслідок ДТП загинув пасажир легковика, водія госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

За даними слідства, автомобіль Subaru Legacy, під керуванням 28-річного водія, врізався у вантажівку MAN, яка стояла на правій додатковій смузі для руху. Унаслідок ДТП 51-річний пасажир Subaru Legacy загинув на місці події. Водія легковика госпіталізували в тяжкому стані.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ДТП аварія травмовані Миргородський район
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