У ДТП в Миргородському районі загинула людина, ще одна — травмована

30 жовтня, приблизно о 5:00, на автодорозі Харків-Київ у селі Поділ Миргородського району сталась аварія між автівкою Subaru Legacy та вантажівкою MAN. Унаслідок ДТП загинув пасажир легковика, водія госпіталізували у тяжкому стані.
Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.
За даними слідства, автомобіль Subaru Legacy, під керуванням 28-річного водія, врізався у вантажівку MAN, яка стояла на правій додатковій смузі для руху. Унаслідок ДТП 51-річний пасажир Subaru Legacy загинув на місці події. Водія легковика госпіталізували в тяжкому стані.
Обставини та причини ДТП встановлює слідство.
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