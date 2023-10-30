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Захисники з Авдіївки просять допомогти купити тепловізор

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 112

  

Наразі воїни працюють на відстані 150-200 м від ворога

Бійці з північного флангу Авдіївки потребують тепловізора. Вартість апарату — 20 тисяч гривень. 

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці видавець «Приватки» та волонтер Сергій Кулясов, нині там воїни працюють на відстані 150-200 м від ворога, а іноді й впритул. Новий тепловізор допоможе поліпшити роботу наших захисників.

На відео українські військові продемонстрували роботу придбаного дрону

Волонтерська карта 

4627 0551 1034 2143 — Кулясов С.В.


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: допомога військовим
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