На Полтавщині знайшли мертвого чоловіка

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28 жовтня у селі Калинів Міст Пирятинської тергромади виявили тіло чоловіка без ознак життя. Поліція встановила особу загиблого — ним виявися 33 житель однієї з областей України.

Про це ТЪ розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Мертво чоловіка знайшли місцеві мешканці на одній з вулиць села. Наразі тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Обставини смерті чоловіка з’ясовує слідство.