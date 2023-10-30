На Полтавщині знайшли мертвого чоловіка

Наразі встановлюють причину смерті чоловіка. Ведеться розслідування у рамках ч. 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
28 жовтня у селі Калинів Міст Пирятинської тергромади виявили тіло чоловіка без ознак життя. Поліція встановила особу загиблого — ним виявися 33 житель однієї з областей України.
Про це ТЪ розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв.
Мертво чоловіка знайшли місцеві мешканці на одній з вулиць села. Наразі тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Обставини смерті чоловіка з’ясовує слідство.
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