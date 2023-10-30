У Новогалещинському ліцеї зацікавились створенням спеціалізованих класів Ferrexpo

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 127 Партнерський проєкт

Пізнавальна подорож для учнів та учениць дев’ятих класів Новогалещинського ліцею до Горішніх Плавнів справила неабияке враження. Діти встигли взяти участь у кількох цікавих екскурсіях і потрапити на захист проєктів учнів профільного класу Ferrexpo

Майже 30 учнів Новогалещинського ліцею вперше відвідали сквер Ferrexpo та були свідками нагромадження техніки для ремонту й будівництва дорожнього полотна – в місті саме тривають роботи з відновлення асфальтового покриття на головних вулицях.

Захопила молодь історія Горішніх Плавнів, з якою вдалося ознайомитися в краєзнавчому музеї міста. Музей історії Полтавського ГЗК – місто- й бюджетоутворювального підприємства – окрема гордість Горішніх Плавнів, бо саме тут зберігаються пам’ятки про всі починання першозасновників комбінату. У ньому наочно можна побачити, як саме відбуваються процеси видобутку й переробки залізної руди в високоякісні залізорудні окатки, що цінуються в усьому світі.

Найбільше вражень отримали гості від відвідин СЗОШ №5, яка кілька останніх років співпрацює з компанією Ferrexpo, реалізуючи проєкт «Старт у професійне майбутнє» у рамках якого діють профільні 10-ий та 11-ий класи Ferrexpo. Завдяки фінансуванню компанії, школа вирізняється інтер’єром, наявністю сучасного обладнання, організацією STEM-простору.

А от захист проєктів учнів профільного класу Ferrexpo став справжнім феєричним дійством, під час якого учасники продемонстрували не лише знання виробничих процесів у компанії, а й глибокі знання з таких тем, як діяльність Гуманітарного фонду, та проєкту «Банк ідей» Ferrexpo, VR-реальність, гендерна рівність, інклюзивність.

«Нам у Горішніх Плавнях усе дуже сподобалося, хотілося б ще тут побувати. Цікаво навчаються діти в профільному класі Ferrexpo, теж хотілося б спробувати», - зазначила після заходу Єлизавета Бородіна, учениця Новогалещинського ліцею.

І така можливість у дітей з Нової Галещини точно буде – адміністрація ліцею зацікавилася співпрацею з Ferrexpo та СЗОШ №5.

«Бажаємо організувати профільний клас Ferrexpo на базі нашого закладу. Думаю, така співпраця буде плідною», - наголосив Віктор Кіріченко, директор Новогалещинського ліцею.

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