Схилившись на коліно Кременчуччина попрощалася з військовим Віктором Бердником

28 жовтня у Глобинській громаді попрощалися із загиблим військовослужбовцем Віктором Бердником, який загинув 23 жовтня поблизу населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.
Віктор Олександрович Бердник народився 13 листопада 1976 року в с. Пустовійтове Глобинської громади Кременчуцького району. Змалку він відзначався своєю цілеспрямованістю та великим серцем.
Після закінчення Пустовійтівської загальноосвітньої школи І–III ст. у 1994 році Віктор вирушив у світ дорослого життя — пішов працювати трактористом у ТОВ «Полтавазернопродукт» Агропромхолдингу «АСТАРТА-КИЇВ».
У 1997 році Віктор був призваний на військову службу до Збройних Сил України. Служба в армії стала для нього важливою частиною життя, він відзначився своєю відданістю та військовою дисципліною.
З 1997 до 2013 роки повернувся до улюбленої справи — до землі, працюючи в ТОВ «Полтавазернопродукт» трактористом.
26 грудня 2022 року Віктор був призваний на військову службу до військової частини А 4674. Там він виконував обов’язки водія-заправника автомобільного відділення взводу забезпечення артилерійського дивізіону.
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