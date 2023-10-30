Схилившись на коліно Кременчуччина попрощалася з військовим Віктором Бердником

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28 жовтня у Глобинській громаді попрощалися із загиблим військовослужбовцем Віктором Бердником, який загинув 23 жовтня поблизу населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.

Віктор Олександрович Бердник народився 13 листопада 1976 року в с. Пустовійтове Глобинської громади Кременчуцького району. Змалку він відзначався своєю цілеспрямованістю та великим серцем.

Після закінчення Пустовійтівської загальноосвітньої школи І–III ст. у 1994 році Віктор вирушив у світ дорослого життя — пішов працювати трактористом у ТОВ «Полтавазернопродукт» Агропромхолдингу «АСТАРТА-КИЇВ».

У 1997 році Віктор був призваний на військову службу до Збройних Сил України. Служба в армії стала для нього важливою частиною життя, він відзначився своєю відданістю та військовою дисципліною.

З 1997 до 2013 роки повернувся до улюбленої справи — до землі, працюючи в ТОВ «Полтавазернопродукт» трактористом.

26 грудня 2022 року Віктор був призваний на військову службу до військової частини А 4674. Там він виконував обов’язки водія-заправника автомобільного відділення взводу забезпечення артилерійського дивізіону.

— Йому б жити та розвивати свою країну, будувати сім’ю, втілювати плани і мрії… Усе перекреслила клята війна, залишивши вічний біль у серцях усіх, хто знав і любив Віктора. Усі ми, українці, без винятку повинні усвідомити, якою страшною ціною зараз виборюємо своє право на життя, свою свободу та незалежність! Не ту, яка на папері, а ту, з якою живемо щодня. Ми повинні завжди пам’ятати наших оборонців, не забувати ту ціну, яка платиться щодня за наше краще майбутнє. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким, побратимам загиблого Захисника України. Розділяємо біль утрати та низько схиляємо голови у скорботі перед мужністю нашого Героя! Глибока шана та низький уклін Герою за самовіддану любов до України, за захист кожного з нас! Вічна та світла пам’ять Захиснику України! — йдеться у повідомленні громади.