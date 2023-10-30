Як пройшли вихідні на Кременчуччині: пожежа, рятування людей і собаки та наслідки негоди

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 186

Поліціянти затримали трьох водіїв напідпитку та двох громадян за підозрою у скоєнні наркозлочинів

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та районного управління поліції.

Загалом рятувальники 7 разів виїжджали на виклики.

У ніч на 28 жовтня в Горішніх Плавнях на просп. Героїв Дніпра виникла пожежа у квартирі на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Під час її ліквідації вогнеборці врятували 4 людини, з них 2 дитини. А з під’їзду було евакуйовано 18 людей, з них 5 дітей. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Надзвичайники погасили пожежу о 2.58. Квартиру вдалося врятувати від знищення полум’ям. До гасіння залучалися 7 вогнеборців 17 ДПРЧ і 2 одиниці техніки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

У суботу, 28 жовтня, рятувальники усували наслідки негоди на вул. Республіканській у Кременчуці — розпилили та прибрали дерево, що впало на проїжджу частину дороги. А також демонтували відірваний вітром лист металу на білборді у Глобиному. Ще одна пожежа виникла у ванній кімнаті в Семенівці — вогнеборці її швидко погасили.

А вчора, 29 жовтня, рятувальники надавали допомогу жінці у Кременчуці на наб. Лейтенанта Дніпрова, 115, оселя якої опинилася у воді, та надвечір витягли собаку з ями у Глобиному.

Як розповів на ранковому брифінгу заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко, від шкального вітру у суботу на Кременчуччині постраждалі населені пункти у 6 громадах. Станом на ранок понеділка маже усі наслідки негоди усунені.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів. Щодо них склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Трьох водіїв поліціянти затримали за керування автомобілем в стані сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

А щодо двох громадян відкриті кримінальні провадження, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин, за ст. 309 ККУ.

Нагадаємо, минулого тижня кременчуцькі патрульні зафіксували 18 випадків керування транспортними засобами напідпитку.

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