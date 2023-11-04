У Кременчуці затвердили новий склад піклувальних рад в школах

У деяких закладах ради можуть прибрати, якщо їх представники не беруть активної участі
У 6 школах Кременчука змінили склад піклувальних рад. Відповідне рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 3 листопада.
Нові ради утворили у № 1, 11, 13, 14, 19, 24 школах. Це пов’язано з тим, що деякі представники громади вибули з цих рад. На сесії знову порушили питання про доцільність існування таких рад. Так, депутатка Лариса Гориславець вважає, що у деяких закладах ради можна взагалі прибрати, якщо їх представники не беруть активної участі.
Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 1:
- Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
- Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Бордюг Євгеній Сергійович, Лихошвай Наталія Валентинівна, Мирошніченко Кристина Юріївна.
- Представник громадськості – Сезько Надія Анатоліївна.
Склад піклувальної ради Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»:
- Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
- Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мусієнко Катерина Сергіївна, Ющенко Олександр Петрович.
- Представник громадськості – Бородаєвська Марина Валеріївна.
Склад піклувальної ради Кременчуцького ліцею № 13 «Авіор»:
- Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
- Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.
- Представник громадськості – Радіоненко Катерина Миколаївна.
Склад піклувальної ради Малокохнівської гімназії № 14:
- Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.
- Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Сергієнко Тетяна Павлівна.
- Представник громадськості – Єпішева Марина Сергіївна.
Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 19:
- Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
- Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Алєксєєв Євгеній Олександрович, Кочуров Ілля Михайлович, Плескун Олександр Володимирович, Чернишова Вікторія Валеріївна.
- Представник громадськості – Подлєгаєва Лідія Василівна.
Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 24:
- Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
- Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.
- Представник громадськості – Слєсарєва Оксана Вікторівна.
Що можуть робити члени піклувальних рад:
- розробляти пропозиції до стратегії та перспективного розвитку закладу освіти;
- аналізувати та оцінювати діяльність школи та його керівника;
- проводити моніторинг бюджету закладу освіти;
- сприяти залученню додаткових коштів;
- вносити відповідні рекомендації та пропозиції;
- здійснювати інші повноваження передбачені установчими документами навчального закладу.
Читайте також: