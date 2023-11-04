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Кременчук, Освіта

У Кременчуці затвердили новий склад піклувальних рад в школах

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 95 Коментарів: 1

У деяких закладах ради можуть прибрати, якщо їх представники не беруть активної участі

У 6 школах Кременчука змінили склад піклувальних рад. Відповідне рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 3 листопада.

Нові ради утворили у № 1, 11, 13, 14, 19, 24 школах. Це пов’язано з тим, що деякі представники громади вибули з цих рад. На сесії знову порушили питання про доцільність існування таких рад. Так, депутатка Лариса Гориславець вважає, що у деяких закладах ради можна взагалі прибрати, якщо їх представники не беруть активної участі.

Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 1:

  1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
  2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Бордюг Євгеній Сергійович, Лихошвай Наталія Валентинівна, Мирошніченко Кристина Юріївна.
  3. Представник громадськості – Сезько Надія Анатоліївна.

Склад піклувальної ради Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»:

  1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
  2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мусієнко Катерина Сергіївна, Ющенко Олександр Петрович.
  3. Представник громадськості – Бородаєвська Марина Валеріївна.

Склад піклувальної ради Кременчуцького ліцею № 13 «Авіор»:

  1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
  2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.
  3. Представник громадськості – Радіоненко Катерина Миколаївна.

Склад піклувальної ради Малокохнівської гімназії № 14:

  1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.  
  2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Сергієнко Тетяна Павлівна.
  3. Представник громадськості – Єпішева Марина Сергіївна.

Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 19:

  1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
  2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Алєксєєв Євгеній Олександрович, Кочуров Ілля Михайлович, Плескун Олександр Володимирович, Чернишова Вікторія Валеріївна.
  3. Представник громадськості – Подлєгаєва Лідія Василівна.

Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 24:

  1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
  2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.
  3. Представник громадськості – Слєсарєва Оксана Вікторівна.

Що можуть робити члени піклувальних рад:

  • розробляти пропозиції до стратегії та перспективного розвитку закладу освіти;
  • аналізувати та оцінювати діяльність школи та його керівника;
  • проводити моніторинг бюджету закладу освіти;
  • сприяти залученню додаткових коштів;
  • вносити відповідні рекомендації та пропозиції;
  • здійснювати інші повноваження передбачені установчими документами навчального закладу.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: піклувальні ради сесія
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Коментарі: 1

1 602
hunter:
Сьогодні, 10:56

Що можуть робити члени піклувальних рад:

 

А зачем эти рады?За чей счет будем им зарплата или доплата к з\п?И тогда зачем нам МОН України и его структура?


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