У Кременчуці затвердили новий склад піклувальних рад в школах

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 95 Коментарів: 1

У 6 школах Кременчука змінили склад піклувальних рад. Відповідне рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 3 листопада.

Нові ради утворили у № 1, 11, 13, 14, 19, 24 школах. Це пов’язано з тим, що деякі представники громади вибули з цих рад. На сесії знову порушили питання про доцільність існування таких рад. Так, депутатка Лариса Гориславець вважає, що у деяких закладах ради можна взагалі прибрати, якщо їх представники не беруть активної участі.

Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 1:

Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Бордюг Євгеній Сергійович, Лихошвай Наталія Валентинівна, Мирошніченко Кристина Юріївна. Представник громадськості – Сезько Надія Анатоліївна.

Склад піклувальної ради Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»:

Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мусієнко Катерина Сергіївна, Ющенко Олександр Петрович. Представник громадськості – Бородаєвська Марина Валеріївна.

Склад піклувальної ради Кременчуцького ліцею № 13 «Авіор»:

Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович. Представник громадськості – Радіоненко Катерина Миколаївна.

Склад піклувальної ради Малокохнівської гімназії № 14:

Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Сергієнко Тетяна Павлівна. Представник громадськості – Єпішева Марина Сергіївна.

Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 19:

Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Алєксєєв Євгеній Олександрович, Кочуров Ілля Михайлович, Плескун Олександр Володимирович, Чернишова Вікторія Валеріївна. Представник громадськості – Подлєгаєва Лідія Василівна.

Склад піклувальної ради Кременчуцької гімназії № 24:

Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович. Представник громадськості – Слєсарєва Оксана Вікторівна.

Що можуть робити члени піклувальних рад:

розробляти пропозиції до стратегії та перспективного розвитку закладу освіти;

аналізувати та оцінювати діяльність школи та його керівника;

проводити моніторинг бюджету закладу освіти;

сприяти залученню додаткових коштів;

вносити відповідні рекомендації та пропозиції;

здійснювати інші повноваження передбачені установчими документами навчального закладу.

Читайте також: